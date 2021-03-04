هل وقفت مذهولا من قبل أمام الروائع الفنية الموجودة في المتاحف أو القصور الملكية؟ هل حلمت بامتلاك إحدى هذه الروائع أو امتلاك أطر ذهبية أو لوحات فنية من الزخرفة الإسلامية أو صور للمساجد والبنايات الإسلامية الشهيرة مصنوعة من الذهب؟ هل فكرت كيف تنضم إلى نادي الأثرياء وأصحاب الذوق الرفيع؟ لديك الآن فرصة لتكون من جامعي الروائع الفنية الإسلامية عالية القيمة.

خلال الفترة الماضية لمعت شركة «فارجو» كواحدة من أهم الشركات التي تقدم فنون الزخرفة المصنعة من الذهب وهذه المنتجات الحرفية المتقنة على مستوى العالم، وتتميز عن غيرها وعلى أيدي الحرفيين العاملين فيها، بتصميمات مبتكرة عالية الجودة والإتقان، وباستخدام أساليبها التقنية الخاصة التي طورتها على مدار السنين السابقة، بل وتوارثت عبر أجيال عدة فنون وخبايا هذه الصناعة، لتقدم للعالم أجمع روائع الفنون والزخرفة الإسلامية عبر منتجات من الذهب تمتاز بالجودة العالية والفخامة المناسبة لمثل هذه المنتجات، بل ووصلت بكل منتجاتها لكل مكان في العالم، نظرا لشهرة هذه المنتجات وتفردها والرعاية الكاملة التي تقدمها الشركة على منتجاتها من دقة الصناعة ومهارة التصميم و جودة الخامات وحتى خدمات التوصيل وخدمات ما بعد البيع.

والتقينا بعدد من المختصين والمهتمين بهذا المجال وكذلك بعض من عملاء الشركة، وتعرفنا من خلالهم على أبرز نقاط القوة والضعف لدى تلك المنتجات، وهل استطاع القطاع الحرفي بشركة «فارجو» تحقيق تلك المكتسبات بين روعة وتفرد الذهب جنباً إلى جنب مع روحانية وأهمية الموضوعات الدينية.





• روعة الإبداع والتصميم علي أيدي أكثر الحرفيين مهارة

حيث يقول خالد الحمادي المتخصص في صناعة المشغولات الذهبية: نعم هناك إبداع ولمسات فنية لا مثيل لها في كل منتجات «فارجو»، كما آمل أيضا استمرار دعم الحرفي للبقاء في هذه الحرفة التي أصبحت الأنامل النادرة للحرفيين، وتتميز بتقدم هذا النوع من الفن والمنتجات الحرفية على مستوى العالم.









• منتجات فنية إسلامية مصنوعة من الذهب بحرفية عالية

من جانبه، قال أحمد بن علي (أحد عملاء «فارجو» الدائمين): منتجات «فارجو» هي منتجات وتصميمات فنية مصنعة يدويا من الذهب عيار 24 قيراط، أغلبها تصميمات فنية إسلامية للوحات وإطارات ذهبية للعديد من الآيات القرآنية والمساجد الشهيرة، مثل المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وتشمل أيضا تصميمات لأسماء الله الحسنى وأسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وغيرها من فنون التصميم والخط الإسلامي، عبر إبداعات فنية عالية الذوق والجمال، حيث تتميز منتجات «فارجو» بهذا المزيج العجيب ما بين القيم الروحانية لتصاميم الآيات والنصوص الدينية أو المساجد مع جمال فنيات التراث الفني الإسلامي لأعمال الزخرفة والخطوط.









• منتجات يدوية متفردة

وقال سليمان الغامدي: من أبرز مميزات منتجات «فارجو جولد» أنها تتم صياغتها يدوياً بتقنية فريدة مما يعمل على تقديم فن خالص وإنشاء تفاصيل معقدة ودقيقة من الذهب. تتضمن عمليات التصميم والتشكيل أبرز التقنيات الرائدة في صناعة الذهب، وإضفاء صفاء للمنتجات الفنية الذهبية التي لا يمكن تحقيقها بطريقة أخرى. ويتم تنفيذ كل هذه الروائع يدوياً بواسطة محترفين يتعاملون مع كل شق وكل حافة بعناية فائقة، ولا يتم استخدام جهاز واحد من البداية إلى النهاية. تخضع جميع منتجات «فارجو جولد» لعملية ختم الذهب التي تم اختراعها عن طريق «فارجو جولد» وهي فريدة من نوعها. لك أن تعلم أن «فارجو» هي الشركة الوحيدة التي تقدم ألواحاً ذهبية مقطوعة ومشكَّلة بهذه الطريقة الخاصة، وهذا بالفعل ما يساعد حرفيي التصميمات في «فارجو جولد» على تقديم تفاصيل وصقل غير عاديين ولا مثيل لهما.









ولكن الآن السؤال الأبرز الذي يدور في ذهن الجميع، هل هي مناسبة لكل الإمكانيات المادية؟ هل يستطيع الجميع اقتناءها؟

منتجات متاحة لكل الإمكانيات المادية المتنوعة ومناسبة لكل الأذواق أيضا.

كل ما سبق من مزايا منتجات فارجو لا يقارن مع ميزة خاصة تتفرد بها شركة «فارجو»، وهي أنها تقدم هذه المنتجات الفريدة والمميزة ولكل بما يتناسب مع كافة الأذواق والإمكانيات المادية، فهناك تشكيلات متعددة من التصاميم والأحجام، وكذلك درجات الصقل بالذهب، فالأحجام والأسعار مختلفة لكل موديل، فكافة الاختيارات متاحة من الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذلك الكبيرة جدا.





إليك على سبيل المثال بعضا من هذه الروائع الفنية متقنة الصنع:





