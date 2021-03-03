تخلت شركة أمازون عن شعارها القديم لتطبيق الهاتف الذكي، بسبب ما أثير عن الشبه بينه وبين شنب أدولف هتلر.





وكانت «أمازون» غيرت شعارها القديم المعروف الذي يظهر عربة التسوق، وابتكرت شيئا مختلفا عبارة عن قطعة من الشريط الأزرق بحافة خشنة من الأعلى، إلا أن الحافة الخشنة أثارت مخيلة بعض المتسوقين وتصور لهم أن الشعار شبيه بوجه هتلر، الأمر الذي جعل الشركة تستجيب لمشاركات وتعليقات المستخدمين، وغيرت شكل الشريط الأزرق، بحيث أصبح مستقيماً ومطوياً من جانب، بدلاً من الحواف الخشنة - بحسب «سكاي نيوز».

يذكر أن «أمازون» لم تعلن بشكل صريح أنها غيرت الشعار بسبب الشبه بينه وبين شنب هتلر، لكنها أكدت أنها استبدلته «بناء على ملاحظات العملاء».