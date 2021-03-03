



دفع عامل آسيوي ثمنا باهظا لعدم تحكمه على «كأسة شاي» تطايرت من فمه رشفات على زميله في المطعم الذي رد «التحية» بأحسن منها فقذفه بكأس مماثلة ثم استل سكينا وأصابه بعاهة مستديمة بانتزاع إصبعين من يده.

الواقعة التي حدثت بأحد مطاعم دبي انتهت بسجن المتهم ثلاثة أشهر والإبعاد من الإمارات، وقضت محكمة جنايات دبي بالغرامة 3000 درهم في القضية ذاتها على شريك في المطعم هدد المجني عليه بترحيله وفصله من الشركة إذا حرر بلاغا بالواقعة.

وقال المجني عليه، صاحب الرشفة الطائشة، في تحقيقات النيابة إن الرشفة سقطت بالخطأ على المتهم الذي ثأر منه برد فعل مماثل ثم سدد له طعنات أصابت يده اليسرى بعاهة مستديمة.

وأضاف المجني عليه أنه بعد استكمال علاجه عاد إلى مقر عمله للحصول على شهادة طبية فترصد له المتهم الثاني الشريك بالمطعم وهدد بترحيله إن أصر على فتح البلاغ ضد المتهم الأول الذي أفاد في تحقيقات النيابة بأنه لم يقصد إيذاء العامل وأن شريكه في المطعم وعد المصاب بالتكفل بنفقات علاجه، غير أن العامل رد المبلغ وحرر بلاغا لدى السلطات.