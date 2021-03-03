نجحت سنغافورة في إطلاق أول مركبة جوية مقاتلة دون طيار، تفوق سرعة الصوت، إذ يراوح سعرها بين 9 و16 مليون دولار.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن شركة تتخذ من سنغافورة مقرا لها، أطلقت رسميا أول مركبة جوية عسكرية مسيرة في العالم.

وأطلقت عليها اسم «السهم»، وهي قادرة على حمل محرك واحد مصنوع من ألياف الكربون الخفيف، والتي تسمح بقراءة سرعات تفوق سرعة الصوت.

وأشارت إلى أن الطائرة تم تصميمها بصورة تستطيع من خلالها القيام بعمليات قتالية أو مهمات استطلاع محددة.

وبحسب الشركة، فإنها تلقت طلبات شراء وصلت إلى 100 طلب، وذلك قبل إطلاق الطائرة بشكل رسمي، وذلك بأسعار تراوح بين 9-16 مليون دولار.

وأكدت الشركة أن تصميم الطائرة «السهم» يمنح قوة إضافية في المعارك الجوية، في ظل المهمات المتعددة التي تستطيع القيام بها.

ولا يتوقف نشاط الشركة السنغافورية على تصنيع المركبة المقاتلة المسيرة فقط، إذ أكدت أنها بصدد إنتاج طائرة تجارية تفوق سرعة الصوت.

وتخطط الشركة لتصبح لاعبا بارزا في مجال المركبات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وربما تكون المركبة «السهم» بمثابة الانطلاقة كي تضع بصمتها البارزة في هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن إيان ليم، الرئيس التنفيذي للشركة قوله: «الطائرات دون طيار معروفة بقدرتها على التحمل، ولكنها لم تكن معروفة على الإطلاق بسرعتها، وبالتالي فإن استخدام الطائرة المسيرة السهم، الأسرع من الصوت، سيعمل على تخطي مشكلات السرعة والمسافة».