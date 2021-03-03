أبلغ كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي صحيفة واشنطن بوست بأنه لابد لبلاده الالتزام بإستراتيجية الجرعتين من لقاحي فايزر/بيونتك ومودرنا للوقاية من فايروس كورونا المستجد.

وقال فاوتشي إن تأجيل جرعة ثانية من أجل تطعيم مزيد من الأمريكيين ينطوي على مخاطر.

وحذر من أن التحول إلى إستراتيجية الجرعة الواحدة قد يحد من مدى وقاية المواطنين من الفايروس ويمكن من انتشار سلالاته الجديدة الأكثر قدرة على العدوى وربما يزيد شكوك الأمريكيين المترددين بالفعل من أخذ اللقاح.

وأفاد فاوتشي في تقرير نشرته واشنطن بوست في وقت متأخر من (الاثنين): «نحن نبلغ الناس بأن (الجرعتين) هما ما ينبغي لكم أخذه. ثم نقول عفوا. غيرنا رأينا».

وكان فاوتشي قال، (الأحد)، إنه يشجع الأمريكيين على قبول أي من اللقاحات الثلاثة المتاحة، ومنها جونسون آند جونسون الذي نال الموافقة في الآونة الأخيرة.

وأقرت الإدارة الأمريكية لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة، (السبت)، ليكون ثالث لقاح متاح في الولايات المتحدة بعد فايزر/بيونتك ومودرنا ثنائيي الجرعة.