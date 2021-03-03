من المقرر أن يبدأ العمل في أول «فندق فضائي» في العالم، في مدار أرضي منخفض عام 2025، وسيكون مجهزا بمطاعم وسينما ومنتجع صحي وغرف تتسع لـ400 شخص.

وستكون المحطة الفضائية Voyager على شكل دائرة كبيرة، وستدور لتوليد جاذبية اصطناعية ستوضع على مستوى مماثل للجاذبية الموجودة على سطح القمر.

وسيشمل الفندق العديد من الميزات التي قد تتوقعها من سفينة سياحية، بما في ذلك المطاعم ذات الطابع الخاص، والمنتجع الصحي والسينما، وسيحوي سلسلة من الكبسولات متصلة بالجزء الخارجي من الحلقة الدوارة.

ولم يُكشف عن أي تفاصيل بشأن تكلفة بناء المحطة الفضائية، أو تكلفة قضاء ليلة في الفندق، على الرغم من أن OAC تقول إن تكاليف البناء أصبحت أرخص بفضل مركبات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام مثل «سبيس إكس فالكون 9» وStarship.

وستشمل أيضا صالة رياضية ومطبخا ومطعما وغيرها من المرافق الأساسية، للأشخاص المقرر وجودهم في المحطة على المدى الطويل.

وتعود فكرة بناء محطة فضاء تدور حول عجلة مركزية دائرية إلى الأيام الأولى للسفر عبر الفضاء، لفرنر فون براون، أحد المهندسين المعماريين في برنامج ناسا أبولو، إذ اقترح في الخمسينات من القرن الماضي موائل على شكل عجلة تدور لخلق جاذبية اصطناعية.