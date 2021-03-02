أطلقت شركة تويتر خاصية المساحات «سبيس» المشابهة لتطبيق الدردشة الصوتي «كلوب هاوس».

وخاصية «المساحات» هي مكان للالتقاء يعتمد على أصوات الأشخاص الذين يستخدمون «تويتر»، أي مجتمع تويتر الخاص بك، وتكون «المساحات» متوفرة ما دامت مفتوحة، وبمجرد انتهائها لن تكون متاحة للجمهور على «تويتر».

وقالت الشركة: «نحن في البداية نطرح المساحات لمجموعة صغيرة جداً للتعلم وتجميع التعليقات من مجموعة متنوعة من المجتمعات على تويتر».

ووفقاً للشركة، سيتمكن أي شخص يستخدم نظام iOS من الانضمام إلى مساحة، ولن يتمكن سوى الأشخاص في المجموعة الصغيرة من إنشاء المساحات.

وذكرت الشركة أنها ستقوم بتوسيع قائمة الأشخاص الذين يمكنهم إنشاء مساحات بمرور الوقت.