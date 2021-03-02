حذرت منظمة الصحة العالمية من فقدان السمع لـ2.5 مليار (نحو ربع سكان العالم) بحلول 2050. وقالت WHO في تقريرها الأول عن السمع بمناسبة اليوم العالمي للسمع المصادف (الأربعاء) 3 مارس: «يحتاج 700 مليون من هؤلاء رعاية وإعادة تأهيل، ما لم يعالجوا». وأكدت خبيرة المنظمة شيلي شادها أن 60% من حالات فقدان السمع لدى الأطفال يمكن تفاديها بالتطعيم ضد الحصبة الألمانية والتهاب السحايا، وتحسين رعاية الأمهات والمواليد وكشف التهاب الأذن الوسطى مبكراً. بدوره أبان المدير العام تيدروس أدهانون غيبرييسوس أن تقديرات المنظمة تشير إلى تعرض 1.1 مليار، ممن تتراوح أعمارهم بين 12-35 عاماً، لفقدان السمع بسبب الضوضاء والأدوية الخاطئة.