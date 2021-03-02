تستعد المغنية المصرية أنغام، لإطلاق أغنيتها الجديدة «لن نفترق»، خلال اليومين القادمين، إذ نشرت بوستر الأغنية عبر حسابها في «تويتر» الثلاثاء، لتشويق الجمهور. ولاتزال أنغام تتلقى التهاني على ألبومها الأخير، الذي طرحته باللهجة الخليجية متضمنا 15 أغنية. كما أعلنت عن إحيائها حفلة موسيقى في افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية سيتم نقلها على الهواء مباشرة يوم الجمعة 26 مارس الجاري. وكانت أنغام أحيت حفلا في أول أيام عيد الفطر الماضي في العاصمة الرياض، قدمت خلاله باقة كبيرة من أغنياتها باللهجة المصرية والخليجية، منها «هتقول لربنا ايه، سيدى وصالك، اكتبلك تعهد، ياريتك فاهمني، نسياك»، فيما وعدت بإحياء حفلة في جدة قريباً.