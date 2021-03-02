اكتشف طالب الثانوية السعودي عبدالله المسفر ثغرات أمنية بموقع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وقال المسفر في تصريحات لبرنامج (يا هلا) على قناة «روتانا خليجية» (الإثنين): «تملك وزارة الدفاع الأمريكية برنامجاً لكشف الثغرات ذات نطاقات متعددة، وبعد تجربتها، اكتشفت قبل أسبوع ونصف تقريباً أن هناك نقطة ضعف في نطاق معين». وأضاف: «تواصلت مع البنتاغون بكتابة تقرير يوضح الثغرة المكتشفة، وجاء الرد بعد نحو 12 ساعة، محفزاً وفي غاية الرقي». وتابع: «تلقيت من البنتاغون شهادة شكر قال فيها: نشكرك يا أستاذ عبدالله لاكتشافك الثغرة، ونحن نحفز الشباب الذين يكتشفون الثغرات». وأكد المسفر أنه اكتشف ثغرات برمجية أخرى في جهات محلية ودولية.