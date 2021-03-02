حاول عريس أردني خداع السلطات لإقامة حفلة زفافه بعيدا عن الأعين، في ظل منع التجمعات في حفلات الزفاف كأحد الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، إذ استأجر مزرعة في منطقة «بيرين»، وبعد توجه المدعوين إليها هبط وعروسه بمروحية «هليكوبتر» داخل المزرعة. ووفق موقع «عمون» الأردني (الثلاثاء)، أكد محافظ الزرقاء حجازي عساف ضبط 300 شخص في حفلة الزفاف، فيما أحيل العروسان إلى النيابة.يذكر أن رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة طلب (الأحد) الماضي من وزيري العدل والداخلية بسام التلهوني وسمير المبيضين تقديم استقالتهما بعد مخالفتهما الاحترازات بحضورهما عشاء فاخرا في أحد مطاعم عمّان الشهيرة، متجاوزين العدد المسموح على الطاولة.