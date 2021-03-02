«الشخير» أثناء النوم، ليس إزعاجا للشريك فحسب، بل مشكلة تؤثر على صحتك بشكل سلبي جدا، ما يستوجب استشارة طبيب لعلاج أسبابه. وأثبتت الدراسات العلمية أنه مرتبط بأمراض القلب وانخفاض الوظيفة الجنسية، ناهيك عن انقطاع النفس أثناء النوم الذي يؤدي لمرض الجزر المعدي المريئي، كما يسبب 40% من الوفيات المبكرة لدى أصحابه. ووفق «ميرور» البريطانية (الثلاثاء)، يؤدي الشخير لانخفاض الأوكسجين في الدم ما يسبب ضيق الأوعية الدموية في الرئتين، كما يرتبط بالإصابة بتصلب الشرايين السباتي ما يسبب السكتة الدماغية، علاوة على الأزمات القلبية وأمراض الأوعية الدموية مثل ارتفاع الضغط ومرض الشريان التاجي، ومشكلات خلال الأشهر الـ3 الأخيرة من الحمل.