أعلنت السفارة البريطانية في الرياض والمجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية القائمة النهائية التي تضم 9 مرشحين نهائيين لجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة في المملكة العربية السعودية للعام 2021 حيث تم اختيار المرشحين النهائيين من بين ما يقرب من 1300 متقدم من كافة أنحاء العالم لإنجازاتهم المتميزة كمحترفين في مجال الأعمال التجارية ورواد أعمال وقادة مجتمع وأيضا لمساهمتهم الهامة في تعزيز روابط التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية على أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز الثلاث في حفل يستضيفه لاحقاً هذا العام السفير البريطاني لدى المملكة نيل كرومتون.

وتعقيباً على ذلك قال السفير كرومتون: "يسرني الإعلان عن القائمة النهائية لجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة للعام 2021. إذ تكرم هذه الجائزة ُ إنجازات السعوديين والسعوديات المتميزين ممن درسوا في الجامعات البريطانية ويستخدمون حاليا تعليمهم البريطاني لتحقيق أثر إيجابي كشركاء استراتيجيين في (رؤية 2030) حيث إننا فخورون بإنجازاتهم ومساهمتهم في نهضة وطنهم. ويسرني أن أتقدم بخالص وأصدق التهاني للمرشحين النهائيين وأتطلع قدماً للقائهم في حفل تقديم الجوائز".

ومن جانبها علقت آيلي كينيدي ماكلين، مديرة المجلس الثقافي البريطاني في المملكة العربية السعودية قائلة: "توفر جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة منصة لتقدير والاحتفال بنجاح الخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية حيث تتنوع إنجازاتهم وتساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف وتطلعات (رؤية 2030).

و المرشحون النهائيون لجائزة الإنجاز المهني التي تقدر الخريجين ممن تميزوا عبر قيادة مثالية في مجالاتهم المهنية هم:

الدكتورة تغريد الغيث / خريجة جامعة لانكاستر – مؤسس شريك وعضو مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة .

الدكتورة رؤى السبكي / خريجة جامعة كلية لندن – وكلية عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود.

الدكتور محمد الشمري / خريج جامعة كلية لندن وجامعة ستراثكاليد – وكلية الصيدلة بجامعة القصيم.

الأستاذ مشني السعيد / خريج جامعة جلاسكو – رئيس قسم العلاج التنفسي ومعمل اضطرابات النوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي .

الأستاذ عبدالمحسن الدايل / خريج جامعة برايتون – مدير اتصالات مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة.

الدكتور بندر العصيمي / خريج جامعة مانشستر وجامعة سالفورد – أستاذ مساعد في علم الفايروسات في مدينة الملك فهد الطبية .

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الدكتور وائل موسى/ خريج جامعة ليدز - عميد مؤسس لمعهد ريادة الأعمال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن .

أروى العماري/ خريجة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة ليستر وجامعة شيفيلد

هتان أحمد/ خريج جامعة ليدز - رئيس مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالله .

المرشحون النهائيون لجائزة ريادة الأعمال التي تسلط الضوء على الخريجين الذين قاموا بأدوار قيادية في مجال الابتكار هموالمرشحون النهائيون لجائزة التأثير الاجتماعي التي تقدر الخريجين الذين قدموا مساهمة استثنائية والتزاما بإحداث تغيير اجتماعي إيجابي هم