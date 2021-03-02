كشف مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان أن المنظمة بدأت ترى بيانات تظهر تأثير اللقاحات على فايروس كورونا.

واعتبر رايان أنه «سيكون من السابق لأوانه ومن غير الواقعي الاعتقاد بأننا سننتهي من هذا الفايروس بحلول نهاية العام بشرط تقليل حالات دخول المستشفى والوفيات والأمراض الخطيرة بحلول نهاية العام».

بدوره، قال مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن عدد إصابات فايروس كورونا المستجد على مستوى العالم زاد في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ 7 أسابيع، معتبرا أن الزيادة «محبطة لكنها ليست مفاجئة».

وحث الدول على عدم تخفيف إجراءات مكافحة انتشار المرض، مشيرا إلى أن «الدول تسرع بتخفيف تلك الإجراءات في رهان على أن اللقاحات ستنهي جائحة كوفيد-19».

وشدد على أنه «إذا اعتمدت الدول فقط على اللقاحات ترتكب خطأ. لا تزال الإجراءات الأساسية للصحة العامة أساس التصدي للفايروس».