أكد وزير الصحة والسكان اليمني الدكتور قاسم محمد بحيبح أن بلاده ستحصل على 20% من لقاح فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بما يقدر بـ12 مليون جرعة تغطي 6 ملايين شخص، بالتنسيق مع حلف لقاح كورونا.

ودعا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» المواطنين إلى ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، مؤكداً أن الوزارة تعمل على عدد من الإجراءات لزيادة الوعي الصحي والتثقيف وزيادة الإجراءات في أماكن العمل والمساجد والأماكن العامة والوزارات والمستشفيات.

وأشار الوزير بحيبح إلى أن الجاهزية رفعت والاستعدادات اتخذت في أكثر من 20 مركزاً للعزل التي عملوا على إعادة تأهيلها وتجهيزها وتقييمها وتغطية النقص فيها، إضافة إلى تفعيل عمل فرق الترصد الوبائي.

وذكر أن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في بلاده أجازت اللقاح الاسترانيزكا، بعد سلسلة من الإجراءات، إذ استكملت التصريحات اللازمة للدفعة الأولى من لقاح كورونا المقدرة بـ360 ألف جرعة تكفي لـ180 ألف مواطن، إذ ستعطى الأولوية فيها للعاملين في القطاع الصحي وكبار السن، الأمر الذي يمكن الوزارة من تنفيذ حملة للتحصين ستستهدف أولاً العاملين في القطاع الصحي والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة، تليها دفعات أخرى سيعمل لها خطة متكاملة لتغطية المحتاجين للقاح.