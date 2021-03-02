أدى كشف صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي عن قيام الرئيس التنفيذي لصندوق المعاشات الكندي أندرو ماشين برحلة خاطفة إلى إمارة دبي، حيث حصل على إبرة التطعيم ضد وباء كوفيد-19، إلى اضطراره لإعلان استقالته، بعدما وبخته وزيرة المال الكندية كريستيا فريلاند، وذكرته بمخالفته تحذيرات رئيس الوزراء جستن ترودو من مغبة القيام برحلات دولية في الظرف الصحي الراهن. ولم يعرف كيف حصل ماشين، وهو في الخمسينات من عمره، على لقاح فايزر-بيونتك في دبي، حيث يمنح هذا اللقاح للأشخاص الذين تجاوزوا الـ60 عاماً من العمر، والمصابين بالأمراض المزمنة، والعاملين في الخطوط الأمامية للحرب على الوباء. وقال وزير المال الكندي السابق جو أوليفر إنه كان متوقعاً أن يتصرف ماشين وفقاً للقيم الكندية، باحترام دوره في أولويات التطعيم، والانصياع لمنع القيام برحلات دولية في هذا الظرف الدقيق. ورأى أن ماشين استغل نفوذ منصبه للحصول على اللقاح، وهو ما يشكل مخالفة كبيرة.