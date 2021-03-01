فجر الأمير البريطاني هاري مفاجأة مدوية في حواره مع أوبرا وينفري بكاليفورنيا، حول سبب تنازله عن مهامه الملكية والرحيل وزوجته إلى أمريكا. إذ قال: «كان خوفي الأكبر أن يعيد التاريخ نفسه». في إشارة لمقتل والدته الأميرة ديانا أثناء مطاردة مصوري «الباباراتزي». وأضاف هاري في مقطعين كشفتهما شبكة CBS (الإثنين) التي ستبث اللقاء في 7 مارس الجاري: «أشعر بالراحة والسعادة لأني أجلس هنا وبجاني زوجتي، لا أتخيل الوضع لو اضطرت ماركل لخوض هذه التجربة». وشكا الزوجان قبل انتقالهما لأمريكا من تعامل الصحف البريطانية مع ماركل الابنة لرجل أبيض وأم من أصل أفريقي، وقالا: «إنه يرقى لحد التنمر أو العنصرية».