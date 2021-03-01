بعد ترددها يومين على مقر النادي، تمكنت الحاجة سوزان قنديل (58 عاماً) من مقابلة نائب رئيس نادي الزمالك المستشار هشام إبراهيم (الإثنين) لتعرض عليه تبرعها بقرطها الذهبي لتجديد عقد لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي آخر الموسم الجاري. وجاءت السيدة الزملكاوية تحمل مبلغا بسيطا من المال ثمن قرطها الوحيد الذي باعته لتتبرع به للنادي، بعدما قرأت عبر وسائل التواصل أفكاراً ومقترحات بهذا الشأن. وبالفعل قبل النادي تبرع سوزان، واستقبلها ساسي قبل التمرين، ووعدها بأن يلبي طلبها في الاستمرار بالنادي خلال العام القادم، قائلاً: «سأبقى من أجل الجماهير التي تعشق النادي أمثالك». يذكر أن مشجعي الزمالك أطلقوا مبادرة أخيرا عبر المنصات للمساهمة في تجديد عقد ساسي.