أكد أطباء أن حالتك الصحية هي انعكاس لما تأكله، فالنظام الغذائي له تأثير مباشر ليس فقط على الوزن، بل وعلى الصحة العامة، ما يفرض خلو مائدتك من الأطعمة التي تحوي نسبا عالية من سكر الفركتوز، خصوصا لمرضى السكري، إذ تضر بالجهاز المناعي وتزيد خطر التعرض للعدوى والعديد من الأمراض. ووفق موقع تايمز ناو نيوز (الإثنين)، يحذر الأطباء من 5 أطعمة لارتفاع نسبة الفركتوز، هي المشروبات السكرية كالمياه الغازية وعصائر الفاكهة المعبأة، علاوة على الأطعمة المصنعة كالحبوب والشوكولاتة، والفواكه المجففة، خصوصا المعلبة، وفطائر التفاح وأطباق الحلويات، وأخيرا الفاست فود مثل البرغر، ونصحوا باستبدال هذه الأنواع بأطعمة صحية أكثر فائدة.