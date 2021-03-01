أعلنت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في سلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، أنها قررت إغلاق كافة الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة بين الساعة 8 مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً وذلك اعتباراً من مساء يوم الخميس 4 مارس الجاري حتى صباح يوم السبت 20 مارس.

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، فيشمل الإغلاق المطاعم والمقاهي داخل المنشآت السياحيّة، إضافة إلى خدمات التوصيل للمنازل، وتُستثنى من الإغلاق محطات الوقود والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة.

كما أقرّت اللجنة استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكومية بطريقة التعلم عن بُعد خلال الفترة من يوم الأحد 7 مارس، وحتى يوم الخميس 11 مارس، على أن يتم خلال هذه الفترة تقييم ذلك بما يتفق ومستجدات الوضع الوبائي بالسلطنة.

وأوضح تحليل بيانات الوضع الوبائي زيادةً في أعداد المنومين في كافة أنحاء السلطنة، إذ سجلت عددٌ من المحافظات مستويات تنويم عالية تجاوزت مؤشر الخطورة مما انعكس سلباً على المستوى الوطني الذي تجاوز مؤشر الخطورة كذلك. كما كشفت البيانات ارتفاعاً مقلقاً في عدد الحالات المرتبطة بالسفر، خصوصاً في ضوء الانتشار العالمي للمرض في دول المغادرة وعدم توفر بيانات عن الوضعِ، وخاصة السلالات الجديدة، في عددٍ آخر منها.

وأشارت البيانات إلى تسجيل حالاتٍ مؤكدةٍ مخبرياً للإصابة بالسلالات المتحورة ومن ضمنها سلالة جنوب أفريقيا، مُرتبطة بوجود بؤر تفشّ في مواقع عدّة في عدد من محافظات السلطنة.

وشددت اللجنة على خطورة هذه المرحلة التي ينتشر فيها هذا المرض على المستويين المحلّي والعالمي، داعية الجميع إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وحماية جميع أفراد أسرهم ومجتمعهم، كما دعت الجميع إلى تجنّب إقامة التجمّعات التي ثبت علمياً تسببها في تفشّي العدوى بشكل واسعٍ وخطيرٍ.