كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيل والبحرين وقعتا اتفاقية تسمح بتبادل البريد المباشر بين البلدين.

وذكرت الوزارة أن الاتفاق تم بمبادرة من وزارتي الاتصالات والخارجية في البحرين وإسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والبحرين كانتا وقعتا في أكتوبر الماضي اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، بعد توصلهما إلى اتفاق تطبيع بوساطة أمريكية.

ووقعت إسرائيل رسميا في 15 سبتمبر الماضي في واشنطن، وبرعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، اتفاقي سلام مع الإمارات والبحرين، ما جعل هاتين الدولتين الخليجيتين أول طرف عربي يقدم على هذه الخطوة بعد الأردن في 1994، ومصر في 1979.