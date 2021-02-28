كشفت أخصائية الغدد الصماء الطبيبة الروسية ماريا بريليبسيان أول علامات الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، ما يستوجب مراجعة الطبيب المختص لتلافي مخاطر ارتفاع السكر كالجلطة الدموية وأمراض القلب والكلى والعيون. وقالت بريليبسيان لمجلة «ميديكال نيوز توداي» (الأحد)، تعد كثرة التبول الدليل الأول على الإصابة، إذ تحاول الكلى عند ارتفاع مستوى السكر في الدم إخراجه من الجسم، ما يؤدي لتعدد مرات التبول، خصوصاً في الليل، كما يتبعه العطش الشديد بسبب فقدان السوائل، ثم تتوالى العلامات كالجوع المستمر، وضبابية الرؤية، وبطء التئام الجروح، ناهيك عن الإحساس بالإرهاق الشديد وظهور بقع داكنة على الجلد في منطقة الرقبة والإبطين والفخدين.