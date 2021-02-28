كشفت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية عن تغريم مسافر 27500 دولار (نحو 103 آلاف ريال) بتهمة الاعتداء على مضيفة طيران. ووفق صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» (الأحد) أقدم راكب على متن رحلة من ميامي إلى أتلانتا، لم تكشف هويته، على لكم المضيفة تحت عينها اليسرى، حين سألته عن الكمامة وطالبته بارتدائها، بينما فوجئت به يصرخ ويوجه شتائم وألفاظا خارجة لطاقم الضيافة، رافضا تنفيذ نصائحه، ما أدى لتدخل قوة أمن المطار وإعادة الطائرة التي كانت تتأهب للإقلاع وإنزال الركاب لتفتيش الطائرة مجدداً. وبحسب السلطات، يحظر القانون الفيدرالي التدخل في عمل طاقم الطائرة أو الاعتداء الجسدي أو تهديد أي شخص على متن الطائرة.