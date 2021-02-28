غرمت محكمة إلينوي الأمريكية شبكة «فيسبوك» 650 مليون دولار بعد اقتحام خصوصية مستخدمي الولاية بواسطة «بصمة الوجه». واعتبر القاضي جيمس دوناتو أن القضية واحدة من أكبر الدعاوى القضائية المتعلقة بالخصوصية على الإطلاق، والحكم فيها تاريخيا، وفق مجلة «بيزنس إنسايدر» الأمريكية (الأحد)، وقال: «يعد هذا الحكم (التسوية) أكبر مكسب لمستخدمين يصل عددهم 1.6 مليون من سكان الولاية انضموا للدعوى القضائية، خصوصا أن فيسبوك وشركات التكنولوجيا يحاربون فكرة انتهاك الخصوصية القانونية ويعتبرونه لا يمثل ضررا حقيقياً». وأكد أصحاب الدعوى الجماعية أن الشركة استخدمت معرفات بيومترية لجمع وتخزين بصمات وجوههم دون إشعارهم مسبقاً أو الحصول على موافقتهم.