لا شك أن المقابلة الشخصية هي أصعب ما يمر به طالب الوظيفة، ووفق موقع «لينكد إن» يؤكد خبراء التوظيف أن هناك العديد من الأسئلة التي يتوجب توقعها لتشغل الوظيفة، أكثرها شيوعا، «لماذا تقدمت لهذه الوظيفة؟» وعليك الإجابة بما لديك من مهارات تعود بالنفع على الشركة، دون إخبارهم بمدى احتياجك لها. أما «لماذا تركت وظيفتك السابقة؟» فتحتاج للحذر وعدم انتقاد مديرك أو شركتك السابقة، حتى لا تترك انطباعا سلبيا، وحول «تعاملك مع الضغط الوظيفي»، فبين كيف تكون مصمما على إنهاء مهماتك في أي ظروف، وعن «نقاط قوتك» يفضل أن تمتلك أمثلة لتدعم إجابتك، وكن متواضعا حين تُسأل عن «أهدافك المستقبلية».