توفى اليوم (الأحد) الفنان المصري الكبير يوسف شعبان عن عمر 90 عاما داخل أحد مستشفيات القاهرة، متأثراً بإصابته بفايروس «كورونا» المستجد.

وكان الفنان يوسف شعبان قد أصيب بـ «كورونا» الأسبوع الماضى وأُدخل أحد مستشفيات القاهرة، وبعد تدهور حالته الصحية تم نقله إلى العناية المركزة.

وولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة في 16 يوليو 1931، وأجبر على الالتحاق بكلية عسكرية فتعمد الرسوب.

وبدأ مسيرته الفنية عام 1961 بفيلم «في بيتنا رجل»، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1962.

وقدم يوسف شعبان 110 أفلام سينمائية و130 مسلسلا على مدار 50 عاماً، واختارته نقابة المهن التمثيلية نقيبا من 1997 إلى 2003، واعتزل عام 2017.

ومن أبرز أفلامه (معبودة الجماهير، حمام الملاطيلي، المذنبون، دائرة الانتقام).

ومن أبرز أعماله التلفزيونية (الشهد والدموع، رأفت الهجان، المال والبنون، ليالي الحلمية).

وتزوج الفنان يوسف شعبان 4 مرات، إذ ارتبط عام 1963 بالفنانة ليلى طاهر، واستمر زواجها 4 سنوات، وفي عام 1968 تزوج نادية إسماعيل ابنة أخت الملك فاروق وأنجبا ابنتهما سيناء، وفي نهاية الثمانينات تزوج الفنانة سهام فتحي، بينما لم يستمر زواجها سوى عام واحد، وأخيرا وفي العام 1991 تزوج السيدة الكويتية إيمان الشريعان وأنجبا زينب ومراد.