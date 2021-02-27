في ميزة قال عنها «لعيونك»، أعلن «واتساب» طرح ميزة جديدة لمستخدمي هواتف «أندرويد» تتعلق بالخصوصية، وغرد التطبيق عبر «تويتر» (السبت): «من أجل عيونك وليس أذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع فيديوهاتك الخاصة قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة». ووفق «أندرويد بوليس» التقني، يحوي إصدار «أندرويد» رمز مكبر صوت صغيرا أسفل الجدول الزمني للفيديو، وبتبديله إلى كتم يصبح ممكنا إرسال المقطع دون صوت قبل إرساله للآخرين أو ميزة الحالة. ورغم ظهور ميزة «مقاطع الفيديو الصامتة» لأول مرة في الإصدار 2.21.3.13 على تطبيق «قوقل بلاي»، إلا أنه أصبح ميزة رسمية يطرحها الخادم في محاولة لكسب رضى العملاء.