كشفت دراسة حيثة أن مدمني الحصول على «اللايكات»، عبر وسائل التواصل يمتلكون أفكاراً مشابهة للفئران خلال سعيها للحصول على طعام. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، وجد باحثون أمريكيون وأوروبيون أن الجهود المبذولة للشعور بأهمية الإعجابات تسير على نمط يعرف علمياً باسم «المكافأة»، وهو ما تتبعه الجرذان للحصول على مكافآت من الطعام. وربطت نماذجهم الحسابية بين نمط «الإعجاب» والمفهوم النفسي «التعلم بالمكافأة» الذي يؤكد أن السلوكيات المدفوعة تعززها الوعود بمكافأة. ويقول رئيس الفريق عالم النفس بجامعة نيويورك ديفيد أموديو: «من هنا نفهم سيطرة وسائل التواصل على الحياة اليومية، فمستخدموها يزيدون منشوراتك سعياً للإعجاب بينما يقل نشاطهم الواقعي بنسبة 60%».