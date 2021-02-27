أخلت السلطات 2600 عقار في مدينة إكستر جنوب غرب بريطانيا (السبت) قبل إبطال مفعول قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية. ووفق صحيفة «ديلي ميل»، اكتشفت القنبلة الجمعة خلال أعمال بناء بالقرب من حرم جامعي، فيما أكدت الشرطة أن خبراء الجيش سيفجرونها تحت السيطرة مع تنفيذ عمليات فحص موسعة أغلقت العديد من الطرق أمام حركة المرور. وقالت الشرطة في وقت سابق: «يجب أن تكتمل عملية التفجير خلال الساعات القادمة، لاسيما أن الأمر يتعلق بالسلامة العامة ما نتج عنه بعض الاستثناءات في ما يخص التباعد الاجتماعي». يذكر أن الواقعة ليست الأولى، إذ سبق العثور على قنابل تعود للحقبة ذاتها لم تنفجر بعد.