لابد أنك لاحظت خلال رحلاتك الجوية أن بعض مضيفات الطائرة يخفين أيديهن خلف ظهورهن أثناء استقبالك لاسيما في الرحلات الدولية. ولهذه العادة وظيفة مهمة كشفتها المضيفة الروسية «جينيشلي» عبر مقطع فيديو نشرته على «تيك توك» (السبت)، مؤكدة أن إحدى عادات استقبال المسافرين تتسم بنوع من السرية، إذ يكلف بعضنا بإحصاء عدد ركاب الرحلة، بواسطة جهاز صغير يتم النقر عليه مع دخول كل راكب، لنصل إلى العدد النهائي على متن الطائرة. وحصد المقطع أكثر من 200 ألف مشاهدة خلال دقائق، إذ قال البعض إنهم اعتقدوا أن المضيفات يخبئن «ميزان حرارة أو كاشفاً»، بينما أكد آخرون عدم انتباههم على الإطلاق.