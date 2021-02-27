في نطاق محدود للغاية، تنطلق النسخة الـ71 لمهرجان برلين السينمائي الدولي غداً (الإثنين)، إذ سيبث «أون لاين» لجمهور مختار من المتخصصين في صناعة السينما والصحفيين بسبب جائحة كورونا. ووفق مجلة «ذا هوليوود ريبورتر» قال مسؤولو المهرجان (السبت): «تلقى مهرجان العام ضربة قوية، فهو الأكثر شعبية بالعالم، ويستمد حياته من جمهور بالآلاف ممن يذهبون لمشاهدة الأفلام في برلين». وتأمل السلطات الألمانية أن يسمح تلقي اللقاحات ضد كورونا، بحضور العامة عروض الأفلام في صالات السينما اعتبارا من يونيو القادم. ويتنافس 15 فيلما على جائزة الدب الذهبي هذا العام، أنتجت جميعها خلال فترات الإغلاق، بينها الفيلم الكوميدي «Next Door» و«I’m Your Man».