غالباً ما يرتبط صفير الصدر بنبرة عالية بصعوبة في التنفس، ووفق أطباء «مايو كلينك» (السبت) ينجم هذا العرض المقلق عن ضيق في الممرات الهوائية بدءاً من الحلق نزولاً إلى الرئتين، ويكمن وراء استمراره أسباب عدة، إذ يحذر الأطباء من تجاهله، لارتباطه بالإصابة بمرض الربو، والانسداد الرئوي المزمن، ما يسبب «التشنج القصبي»، والتهاب القصيبات، خصوصاً للأطفال، وردات فعل تحسسية من الأدوية، أو التدخين أو أورام الرئة، أو دخول جسم غريب أثناء التنفس، أو داء الارتجاع المعدي المريئي، أو خلل وظيفي في الأحبال الصوتية، وأخيراً قد يكون عرضاً خطيراً لفشل القلب، وينصح الأطباء بضرورة زيارة الطبيب لتحديد السبب بدقة وعلاجه.