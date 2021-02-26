كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن نجمة البوب ليدي غاغا عرضت 500 ألف دولار مكافأة لمن يعثر على كلبيها كوجي وجوستاف، وهما من فصيل البولدوج الفرنسي وسرقا في هوليوود، بعد إطلاق النار على الشخص الذي يرعى الكلبين.



وذكرت «ديلي ميل» أن كلابها الثلاثة من فصيل البولدوج الفرنسي بقيت في هوليوود.



وأشارت الصحيفة إلى أن الشخص المكلف برعاية الكلاب كان يمشي بها مساء أمس عندما أصيب بالرصاص. أما الكلبة الثالثة واسمها ميس آسيا فقد هربت وتم العثور عليها في ما بعد.



وكانت غاغا، التي تضمنت عروضها الأخيرة غناء النشيد الوطني في حفل تنصيب الرئيس جو بايدن الشهر الماضي، في روما لتصوير فيلم.