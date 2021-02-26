أقرت أستراليا (الخميس) قانوناً يلزم المنصات الرقمية بدفع مقابل للحصول على المحتوى الإخباري، إذ يفرض على مواقع مثل «فيسبوك» و«قوقل» عقد صفقات مع المؤسسات الإعلامية لدفع ثمن الأخبار التي تنشرها، وحال عدم التوصل لاتفاق يحق للطرفين اللجوء للقضاء لتنفيذ القانون. وقال أمين الخزانة الأسترالي جوش فيدنبرغ في بيان: «ينص القانون على تعويض الوسائل الإخبارية بشكل عادل عن المحتوى الذي تنشئه، ما يساعد في الحفاظ على صحافة المصلحة العامة». واعتبر المشرعون القانون ضرورياً لتحقيق تكافؤ الفرص بين ناشري المحتوى وشركات التكنولوجيا، لاسيما أن شركات التواصل استفادت من وجود روابط إخبارية على منصاتها في وقت اضطرت وسائل الإعلام والنشر تحمّل انخفاض عائدات الإعلانات التي تعود جزئياً إلى نمو سوق الإعلانات على المنصات عبر الإنترنت.