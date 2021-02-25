توفي الفنان الكويتي مشاري البلام مساء اليوم (الخميس)، وذلك بعد أيام من نقله إلى العناية المركزة في مستشفى جابر إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفايروس كورونا في الفترة الماضية.

ووفق مصادر «عكاظ»، أصيب البلام بالفايروس المستجد، أثناء تلقيه الجرعة من اللقاح المضاد للفايروس، حيث رقد إثر الإصابة في مستشفى الشيخ جابر بالكويت. وفي صورة نشرها الفقيد على حسابه في «إنستقرام»، قبل أيام، قال: «لا تنسوني من دعائكم الحمد لله على كل حال ومشکورین أهلي والفنانين والجمهور الوفي الحبيب على السؤال وكل اللي صار أثناء التطعيم انصبت بكورونا قدر الله وما شاء فعل وسامحوني ما أقدر أرد على الاتصالات».