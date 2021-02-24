عرضت بكين للمرة الأولى على الملأ عينات من التربة القمرية، التي جلبها مسبار (تشانغ آه-5)، وبلغ وزنها ت نحو 1731 غراما، خلال لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ بممثلين من العلماء ومهندسي الفضاء الذين شاركوا في أعمال البحث والتطوير المتعلقة بمهمة المسبار إلى القمر. وزار بينغ معرض عينات التربة القمرية التي عرضها المعرض أمام الزوار في قاعة الشعب الكبرى، وفق صحيفة «الشعب» الصينية (الأربعاء). يذكر أن إدارة الفضاء الصينية أصدرت في يناير الماضي «إجراءات إدارة العينات القمرية»، موضحة أن هذه العينات ستقسم من حيث المبدأ إلى 4 استخدامات أساسية، هي: التخزين الدائم، والتخزين الاحتياطي، والبحث، والرفاهية العامة.