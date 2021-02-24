أول ما يتبادر لذهن المصاب بالزكام شتاء، حساء الدجاج بالليمون، فهل يمتلك قوى شفائية حقيقية فعلا؟ ووفق RT (الأربعاء) يؤكد مهندس الطعام سومر سونجور أن مرق الدجاج مفيد في المناعة ونزلات البرد والتهابات الإنفلونزا وأمراض العظام والمفاصل ونمو الخلايا، وأثبتت دراسته الأخيرة أنه أكسير حقيقي يحوي الكولاجين مجدد الشباب، ويحمي الجلد من التدهور بسبب تقدم العمر أو السموم البيئية، كما أنه غني بالزنك المفيد للعظام، والجلايسين المريح للأعصاب والمحفّز للنوم المريح، فيما يدعم جيلاتين المرق صحة الشعر والأظافر، وبإضافة الخضراوات والتوابل لحساء الدجاج تتضاعف فائدته في العلاج وتزيد قيمته الغذائية، واختتم: «هو مخزن صحي لا تفقده على مائدتك الشتوية».