في وقت تتواصل الجهود العالمية لمكافحة فايروس كورونا على جميع الأصعدة، زفت منظمة الصحة العالمية خبرا سارا لسكان الكرة الأرضية حول نهاية الجائحة. وقال رئيس المكتب الإقليمي لأوروبا للمنظمة هانز كلوج إن جائحة كورونا ستنتهي في أوائل عام 2022.

وأضاف: «أسوأ سيناريو أصبح وراءنا.. نحن نعرف المزيد عن الفايروس مقارنة بعام 2020، عندما بدأ الفايروس في الانتشار».

وأشار كلوج إلى أن الفايروس على هذا النحو سيبقى بين الناس، ولن تكون هناك ببساطة حاجة إلى قيود. إلى ذلك، شدد على أن هذا مجرد توقع، لأنه لا يمكن لأحد أن يتوقع بالضبط كيف سيتطور الوضع.

هذا وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، عن انخفاض عدد الإصابات بالفايروس كورونا عبر أرجاء المعمورة، بنسبة 16%.

وعلى الرغم من هذا الانحفاض الملحوظ، فإن المنظمة أكدت أن الأزمة الصحية لم تنته بعد، لذلك تواصل الدول تشديد القيود وحملات التطعيم.

يشار إلى أن حوالى 112 مليون شخص أُصيبوا بفايروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفايروس إلى 2.48 مليون.