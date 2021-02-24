نقل الفنان المصري يوسف شعبان منذ ساعات إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى العجوزة في محافظة الجيزة، إثر تدهور حالته الصحية عقب إصابته بفيروس كورونا. فيما علمت مصادر «عكاظ» أن شعبان (89 عاماً)، وضع (الأربعاء) على أجهزة التنفس الصناعي، إذ لم يتمكن من التنفس بشكل طبيعي، إلا أنه لم يفقد الوعي أو يدخل في غيبوبة.بدورها كشفت زوجة شعبان الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي بنقابة المهن التمثيلية المصرية أن حالة زوجها الصحية مستقرة إلى حد ما، وقالت: «ننتظر الساعات القادمة حتى يشخص الطبيب المعالج حالته بشكل أكثر دقة».