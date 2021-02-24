حسمت مجموعة mbc الجدل حول اسم مسلسل ناصر القصبي المنتظر عرضه في رمضان القادم، بإعلانها (الأربعاء) البوستر الأول للعمل بعنوان «ممنوع التجول»، بعدما تناقلت وسائل إعلام أنه يحمل اسم «كورونا». وتشارك في العمل لأول مرة مجموعة من المخرجين بينهم السعودية هناء العمير، والعراقي أوس الشرقي، ومن تأليف الكاتب خلف الحربي. وتدور أحداثه في قالب كوميدي، حول أثر كورونا على المجتمع السعودي والخليجي، ما أدى لإجراءات واحترازات وقائية عدة. ويأتي العمل الذي يصور في دبي حالياً في حلقات متصلة منفصلة، بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا سعوديين وخليجيين، بينهم عبدالإله السناني، وفايز المالكي، وراشد الشمراني، وحبيب الحبيب، وإلهام علي، وريماس منصور.