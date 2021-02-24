في حين يواصل فريق الصحة العالمية البحث عن حل لغز مسقط رأس فايروس كورونا المستجد، كشفت وثيقة سرية داخلية من المنظمة العالمية، أن الصين لم تقدم معلومات خلال أول 3 أشهر من الوباء.

وفي تقرير نشرته صحيفة «الغارديان»، فإن المسؤولين الصينيين فعلوا «القليل» فيما يتعلق بالتحقيقات الوبائية في أصل جائحة كوفيد 19 في ووهان في الأشهر الثمانية الأولى بعد تفشي المرض.

وقال ملخص تقرير السفر الداخلي لمنظمة الصحة العالمية، إنه بتاريخ 10 أغسطس 2020، فإن الفريق الذي التقى بنظرائه الصينيين كجزء من مهمة للمساعدة في العثور على أصل الفايروس تلقى معلومات ضئيلة في ذلك الوقت، ولم يتم تقديم أي مستندات أو بيانات مكتوبة.

ويؤكد التقرير الصادر في الصيف الماضي، والذي كُتب في الوقت الذي وصلت فيه معدلات الإصابة العالمية إلى 20 مليونا حينذاك، أن علماء منظمة الصحة العالمية تعرقلوا في جهودهم المبكرة لدراسة تفشي المرض في الصين.

وهذه الوثيقة مكونة من صفحتين وهي ملخص لرحلة مدير برنامج منظمة الصحة العالمية وقائد البعثة بيتر بن مبارك إلى الصين بين 10 يوليو و3 أغسطس 2020، والتي وصفت بأنها مهمة المنظمة لدراسة كوفيد 19 و«مراجعة العمل المنجز حتى الآن على أصل الفايروس».

وقال تقرير السفر إن البعثة بدأت بحجر صحي لمدة أسبوعين تليها 10 أيام من الاجتماعات وجهًا لوجه مع الوزارات المعنية في الصين، وبعد مناقشات مستفيضة وعرض من نظرائهم الصينيين، يبدو أنه لم يتم عمل الكثير فيما يتعلق بالتحقيقات الوبائية حول ووهان منذ يناير 2020.