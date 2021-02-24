مدد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حظر التجول الليلي المفروض لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حتى منتصف مارس المقبل لكنه أعلن قرارات جديدة لتخفيف قيود الإغلاق في البلاد.

وفي مؤتمر صحفي عقده في مدينة لاهاي (الثلاثاء) أعلن روته استئناف عمل المدارس الثانوية في هولندا ابتداءً من مطلع مارس القادم.

وتسمح القرارات التي أعلن عنها روته بفتح المتاجر ابتداءً من الثالث من مارس لكن بمواعيد مسبقة، مُشدداً على ارتداء أقنعة الوجه والعمل من المنزل وإجراء فحص كورونا.

يأتي ذلك مع إعلان المعهد الوطني للصحة العامة في هولندا تسجيل 29977 إصابة جديدة و418 وفاة بالفايروس خلال أسبوع مما يرفع إجمالي المصابين بهذا الفايروس إلى 1064598 شخصاً والمتوفين بسببه إلى 15343 آخرين.