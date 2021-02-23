فيما أصبحت الكمامة السمة الأبرز لأغلب سكان الكرة الأرضية، مع تواصل تفشي كورونا، يرى كبير مستشار الرئيس الأمريكي الطبيين أنتوني فاوتشي أنها ستظل تلازمنا حتى 2022. ويقول فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية: «حاجتنا للكمامة ستظل قائمة في العام القادم، حتى من تخفيف القيود الأخرى المفروضة لمكافحة كوفيد-19»، وأوضح خلال مقابلة مع CNN الأمريكية (الثلاثاء) أن حصيلة الوفيات التي سببها الفايروس المستجد تمثل علامة فارقة تاريخية في العالم. وأضاف: «اللقاحات ستساعد العالم على تحقيق مناعة القطيع والحماية من الوفيات وحالات المرض الشديدة التي يسببها الفايروس». واختتم: «ما كان ينبغي لدولتنا الغنية أن تسجل نصف مليون وفاة بالفايروس».