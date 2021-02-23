بعد 21 عاماً من الانتظار، تستعد هيئة الترفيه السعودية لعرض مسرحية «بودي جارد» للزعيم عادل إمام اعتبارا من الجمعة القادم على منصة «شاهد» برعاية خاصة من الهيئة التي قالت على حسابها في «تويتر» (الثلاثاء): «لأول مرة سيتم عرض مسرحية (بودي جارد) يوم 26 فبراير على منصة (شاهد) برعاية الهيئة». ويعد العمل أطول المسرحيات عرضاً في العالم العربي، إذ استمر عرضه على خشبة المسرح 11 عاماً، فيما يمتد لنحو 180 دقيقة، وهو من تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وشارك الزعيم في بطولتها كل من: عزت أبو عوف وسعيد عبدالغني ورغدة. فيما يؤكد مخرجه أن المسرحية حصدت نجاحا جماهيريا كبيرا بسبب ما وصفه «الصورة الجيدة التي أطل بها عادل إمام»، إلى جانب الفكرة الجديدة التي حملتها، ناهيك عن طابعها الكوميدي الموسيقي.يذكر أن الهيئة العامة للترفيه حصلت على حقوق عرض المسرحية من خلال منصة «شاهد»، وفقا لبيان مجموعة «إم. بي. سي» الإعلامية. وتدور أحداثها حول السجين أدهم الذي يعقد صفقة داخل السجن مع رجل الأعمال سعد، المتهم بسرقة 700 مليون جنيه، يعمل بموجبها حارسا شخصياً لزوجة الأخير، التي تقع في حبه، ليكتشف سعد خيانتها فيحاول تلفيق تهمة لأدهم والهرب بما سرقه من مال.