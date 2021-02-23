قالت المغنية اللبنانية كارول سماحة إن فيلمها الأخير «بالصدفة» معبر عن وجهة نظرها بقالب رومانسي، إذ يكشف في طياته حقيقة أن حياتنا أصبحت مراقبة، فالجميع يحرص للأسف على نشر أخباره اللحظية على الفيسبوك والإنستغرام وغيرها. وأضافت، وفق صحف مصرية (الثلاثاء): «أنا شخصيا لا أملك حسابا على أي من منصات التواصل، وكل ما ينشر عليها لا يتعدى معلومات عن شغلي فقط، لأنني، وبصراحة، أخشى من السوشيال ميديا ولا أجد دافعاً منطقياً لنشر كل تحركاتي صغيرة كانت أم كبيرة للعلن».من جهته، أثار المصري عمرو دياب غضبا كبيرا على مواقع التواصل خلال الـ24 ساعة الماضية، بظهوره للمرة الأولى بـ«أقراط» في أذنه في كليب طرحه للإعلان عن عطره الجديد، وبعد تناقل رواد التواصل لمقاطع من الإعلان بشكل واسع، انهالت عليه التغريدات اللاذعة، إذ استنكر البعض إطلالته، فيما أبدى آخرون دهشتهم من فكرة الكليب، التي وصفوها بـ«المبتذلة» وتسيء لتاريخ أحد أبرز المغنيين الذين يحظون بمكانة بين الفنانين العرب، واعتبرها البعض لا تليق «بالهضبة» كما يلقبه محبوه، فيما قرر آخرون إلغاء متابعته.بدورها، شكرت اللبنانية هيفاء وهبي القضاء المصري، بعدما قرر حبس مدير أعمالها محمد وزيري لمدة 5 سنوات، إثر إدانته بالنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه. فيما سارعت هيفاء بالاحتفال بالحكم، وقالت على حسابها في «تويتر» أمس: «الحكم في قضيتي النصب والاستيلاء، شكرًا للقضاء المصري العادل، ما النصر إلا من عند الله والحمد لله». وكانت هيفاء قدمت بلاغا أول مايو الماضي، ضد وزيري المكلف بالتعاقد على أعمالها وتسلم المبالغ المتفق عليها وأودعها حسابها، وبعد أيام استغل توكيل عام منها في الاستيلاء على المبلغ محل الشكوى.