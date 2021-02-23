ملامح تشا نان لا يمكن أن تخطئها، فهي صينية أباً عن جد، لكن حين تتحدث العربية تشك أنها ولدت في دولة عربية، لاسيما أنها اختارت اسم «آسيا» لتقترب من العرب. ورغم أنها لم تغادر بكين، ذاع صيتها أخيرا بانتشار فيديوهاتها على منصات التواصل تقلد الكوميديان عادل إمام في مسرحيته «شاهد ماشافش حاجة» فحصدت ملايين المشاهدات ممن أشادوا بخفة ظلها وتأثرها بالفن العربي. ووفق «سكاي نيوز» (الثلاثاء) تقول آسيا (27 عاماً): «أحببت العربية بشدة، ليس لكونها مجرد تخصص دراسي وموضوع رسالتي للماجستير، بل لشدة انجذابي لحضارة الشرق الأوسط العريقة»، وتابعت: «أتمنى العيش في إحدى الدول العربية، وأحلم بالتمثيل مع الزعيم».