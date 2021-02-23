لم يكتفِ اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بعلاج قطته «بيبي» في مستشفى خاص، إثر تعرضها لحادث دهس خارج منزله في تورينو الإيطالية، إذ قرر إخراجها من العناية المركزة وإرسالها في طائرة خاصة للعلاج في إسبانيا. وفي مقابلة مع مجلة «إنستايل» الإسبانية (الثلاثاء) قال رونالدو: «هربت ودهست وأوشكت على الموت وظلت متأثرة بالإصابة لأكثر من شهر ونصف، ما دفعني لنقلها لتتعافى وسط عائلتي». يذكر أن الهرة الصلعاء من نوع «سفينكس»، البالغة قيمتها 2600 جنيه إسترليني أصبحت نجمة على «إنستقرام» منذ انضمامها لعائلة رونالدو قبل عامين، إذ قضت عطلات فاخرة ورافقته في رحلة على طائرته الخاصة «غلف ستريم G200» قبل الحادث.