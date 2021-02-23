باتت الترجمة «أون لاين» من أبرز مجالات العمل في العصر الحالي، إذ تحتاج كل المشاريع ترجمة النصوص والرسائل المتبادلة بمختلف اللغات، ما ولّد وظائف الترجمة عن بعد. ووفق موقع «ليكند إن»، يقدم الخبراء 5 نصائح لاكتساب هذه المهارة، بتعزيز لغتك الأم، وقواعدها لصياغة الجمل بسلاسة وبمفردات متنوعة، مع صقل مفردات لغتك الثانية بالقراءة والاطلاع على تقاليد شعبها لتدرك التعابير المستخدمة في التواصل، وقارن ترجمتك بالآخرين من حيث ترتيب الكلمات، مع التعرف على وجهة نظر العميل للترجمة المتوقعة وتوقيت تسليم المشروع، وظل على اطلاع دائم بأحدث تكنولوجيا الأدوات المساعدة، وأخيرا تخزين النصوص التي أنجزتها لتسريع الترجمات اللاحقة.