علقت سلطنة عُمان، (الاثنين)، دخول الوافدين من عشر دول من بينها السودان ولبنان والبرازيل وجنوب إفريقيا لمدة 15 يوما اعتبارا من 25 فبراير.

وأعلنت اللجنة العليا للتعامل مع كوفيد-19 أنها علقت دخول الوافدين من السودان ولبنان والبرازيل وجنوب أفريقيا ونيجيريا وتنزانيا وغانا وإثيوبيا وغينيا وسيراليون لمدة 15 يوما اعتبارا من 25 فبراير.

ويشمل القرار أيضا الوافدين من أماكن أخرى إذا كانوا قد مروا عبر أي من تلك البلدان في الأيام الأربعة عشر السابقة لتقديم طلب دخول السلطنة.

وقالت اللجنة إنه يستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وأسرهم.