تجاوزت الولايات المتحدة، أمس (الاثنين)، علامة فارقة رئيسية خلال مكافحتها للوباء، بعدما تخطت حاجز 500 ألف وفاة بمرض «كوفيد 19»، بعد عام تقريبا من تسجيل أول ضحايا الفايروس في ولاية كاليفورنيا، وأمر الرئيس جو بايدن بتنكيس الأعلام.

وسجلت البلاد أكثر من 28 مليون حالة إصابة بفايروس كورونا وفقدت 500 ألف و54 شخصا بسبب المرض، وبذلك يكون 19% من إجمالي وفيات الفايروس التاجي العالمية حدثت في الولايات المتحدة، وهو رقم ضخم بالنظر إلى أن أمريكا تمثل 4% فقط من سكان العالم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين، إن بايدن سيأمر أيضا بتنكيس الأعلام الأمريكية على المباني الفيدرالية إلى لمدة خمسة أيام.

وقال مستشار الرئيس جو بايدن للأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي: «هذه الأرقام مذهلة. إذا نظرت إلى الوراء تاريخيا، ستجد أننا أدينا أسوأ من أي بلد آخر تقريبا ونحن دولة غنية ومتطورة للغاية».